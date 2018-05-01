Трамп пока не принял решения об участии в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме 

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник заявил, что пока не принял решения насчет личного участия в церемонии открытия американского посольства в Иерусалиме, которая намечена на следующую неделю.
"Могу, могу (поехать в Иерусалим — прим. ТАСС), я не уверен", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.
Церемония открытия посольства запланирована на 14 мая. Как ранее сообщали СМИ, американскую делегацию должен возглавить министр финансов Стивен Мнучин, хотя официального объявления на этот счет не было.
В декабре прошлого года Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, отдав распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. В феврале Госдепартамент проинформировал, что изначально американский посол и небольшая группа его сотрудников будут работать на территории генерального консульства США в районе Арнона. К концу года для них возведут отдельный корпус. Параллельно с этим идет поиск места для полноценного посольства в Иерусалиме.