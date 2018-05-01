Трамп пока не принял решения об участии в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме

ВАШИНГТОН, 1 мая. / ТАСС /. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник заявил, что пока не принял решения насчет личного участия в церемонии открытия американского посольства в Иерусалиме , которая намечена на следующую неделю. "Могу, могу (поехать в Иерусалим — прим. ТАСС), я не уверен", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома. Церемония открытия посольства запланирована на 14 мая. Как ранее сообщали СМИ, американскую делегацию должен возглавить министр финансов Стивен Мнучин , хотя официального объявления на этот счет не было. В декабре прошлого года Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля , отдав распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. В феврале Госдепартамент проинформировал, что изначально американский посол и небольшая группа его сотрудников будут работать на территории генерального консульства США в районе Арнона. К концу года для них возведут отдельный корпус. Параллельно с этим идет поиск места для полноценного посольства в Иерусалиме.