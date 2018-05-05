Трамп 22 мая примет в Белом доме президента Республики Корея 

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 22 мая примет в Белом доме президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы Белого дома.
Как отмечается, эта встреча призвана «подчеркнуть прочность американо-южнокорейского альянса и крепкую дружбу между двумя странами». «Лидеры также обсудят предстоящую встречу президента Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном», — говорится в документе.
В настоящий момент Вашингтон и Пхеньян продолжают обсуждать детали встречи лидеров двух стран. Ранее глава Белого дома сообщил, что саммит может пройти в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея через три или четыре недели. В Пханмунджоме 27 апреля состоялась встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.