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Трамп 22 мая примет в Белом доме президента Республики Корея
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Трамп 22 мая примет в Белом доме президента Республики Корея 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 22 мая примет в Белом доме президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы Белого дома.
Как отмечается, эта встреча призвана «подчеркнуть прочность американо-южнокорейского альянса и крепкую дружбу между двумя странами». «Лидеры также обсудят предстоящую встречу президента Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном», — говорится в документе.
В настоящий момент Вашингтон и Пхеньян продолжают обсуждать детали встречи лидеров двух стран. Ранее глава Белого дома сообщил, что саммит может пройти в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея через три или четыре недели. В Пханмунджоме 27 апреля состоялась встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
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