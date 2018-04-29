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Трамп и Нетаньяху обсудили по телефону " дестабилизирующие действия Ирана"
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Трамп и Нетаньяху обсудили по телефону " дестабилизирующие действия Ирана" 

РИА Новости 29 апреля 2018
РИА Новости / Динамика дня. Трамп и Нетаньяху обсудили по телефону «дестабилизирующие действия Ирана» на Ближнем Востоке — Белый дом
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