В Лондоне не подтвердили сообщений о том, что установлена личность возможного отравителя Скрипалей 

Советник по национальной безопасности Великобритании Марк Седвилл заявил во время слушаний в комитете по обороне британского парламента, что следствие пока не выявило непосредственных подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«Пока что нет», — приводят западные СМИ слова Седвилла в ответ на соответствующий вопрос.
Седвилл добавил, что британские службы безопасности предпринимают меры, чтобы защитить других перебежчиков в Великобританию, которым может грозить опасность, передает «Интерфакс».
22 апреля воскресное издание британской газеты Daily Mirror назвало имя предполагаемого отравителя бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным газеты, это 54-летний экс-сотрудник ФСБ, известный как Гордон и использовавший фиктивное имя Михаил Савицкис, а также еще два псевдонима. В полиции, на которую ссылается газета, полагают, что этот человек уже покинул Великобританию. При этом утверждалось, что в целом к отравлению Скрипалей имеет отношение группа, в которую входили шесть человек. По данным издания, имя Гордона британские следователи выяснили после пятичасового допроса перебежавшего сотрудника ФСБ Бориса Карпичкова.
А ранее газета The Daily Telegraph сообщала, что правоохранительные органы Великобритании определили основных подозреваемых в покушении на Скрипаля и его дочь Юлию.