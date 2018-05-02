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Посольство РФ заявило, что надуманность британских обвинений в деле Скрипаля очевидна
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Посольство РФ заявило, что надуманность британских обвинений в деле Скрипаля очевидна 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Алекс Макнотон
ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне считает, что последние заявления британских официальных лиц по поводу дела Скрипалей доказывают, что высказанные в адрес РФ обвинения были основаны на домыслах. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь ведомства, комментируя сделанное 1 мая заявление правительственного советника по национальной безопасности Великобритании Марка Седвилла.
На встрече с депутатами парламентского комитета по вопросам обороны Седвилл признал, что британские следователи еще не установили, кто именно отравил бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.
"Седвилл вновь подтвердил, что прозвучавшие в адрес России на уровне премьер-министра серьезнейшие обвинения и последовавшие за ними далеко идущие внешнеполитические решения с мобилизацией политической поддержки всего западного блока были основаны на одних лишь домыслах", — сообщили в посольстве.
4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.
Пострадавшие на настоящий момент уже вышли из комы — Сергей Скрипаль, по информации больницы Солсбери, продолжает находиться в стационаре, его состояние улучшается, в то время как его дочь была выписана и восстанавливается в неназванном месте.
Посольство тем временем вновь призвало Лондон к выполнению своих международных обязательств. «Вновь требуем от правительства Великобритании обеспечить выполнение международных обязательств и общепринятых норм международного общения и срочно предоставить российской стороне и общественности внятные доказательства того, что Сергей и Юлия Скрипали не находятся в положении насильственно удерживаемых лиц. Со своей стороны подтверждаем многократно высказанную готовность сотрудничать с британской стороной в расследовании инцидента в Солсбери в рамках имеющихся международных механизмов и ожидаем такого же настроя от Лондона в контексте направленных Генеральной прокуратурой России запросов о правовой помощи в рамках возбужденного в России уголовного дела по факту покушения на жизнь наших граждан», — заявил пресс-секретарь диппредставительства.
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