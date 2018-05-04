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Песков: РФ не согласна с отказом Великобритании в консульском доступе к Юлии Скрипаль
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Песков: РФ не согласна с отказом Великобритании в консульском доступе к Юлии Скрипаль 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Россия не согласна с отказом властей Великобритании в консульском доступе к россиянке Юлии Скрипаль и будет продолжать работу в этом направлении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы же по-прежнему выражаем абсолютное несогласие с тем, что британская сторона отказывает нам в праве консульского доступа к гражданке России Скрипаль, — сказал представитель Кремля. — По-прежнему не имеем никакой информации о ее месте нахождения, по-прежнему по дипломатическим каналам в соответствии с Венской конвенцией предпринимаются все необходимые действия процессуальные и документальные и по-прежнему мы видим нарушение британской стороной Венской конвенции. Мы продолжим настойчиво работать в этом направлении".
Пресс-секретарь президента также считает, что заявление чешского президента Милоша Земана о том, что нервно-паралитический газ «Новичок» в незначительном количестве производился и складировался в Чехии красноречиво иллюстрирует несостоятельность позиции Великобритании
"Это лишняя красноречивая иллюстрация той несостоятельной позиции, которую продемонстрировали власти Великобритании, руководство Великобритании, — прокомментировал представитель Кремля слова чешского лидера. — Это еще одно подтверждение абсолютной провокационности и авантюрности всей истории со Скрипалями. Это еще один шаг и очередное приближение к тому моменту, когда все больше стран начнут чувствовать себя втянутыми в эту авантюру".
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