Песков: РФ не согласна с отказом Великобритании в консульском доступе к Юлии Скрипаль

"Мы же по-прежнему выражаем абсолютное несогласие с тем, что британская сторона отказывает нам в праве консульского доступа к гражданке России Скрипаль, — сказал представитель Кремля. — По-прежнему не имеем никакой информации о ее месте нахождения, по-прежнему по дипломатическим каналам в соответствии с Венской конвенцией предпринимаются все необходимые действия процессуальные и документальные и по-прежнему мы видим нарушение британской стороной Венской конвенции. Мы продолжим настойчиво работать в этом направлении".

Пресс-секретарь президента также считает, что заявление чешского президента Милоша Земана о том, что нервно-паралитический газ «Новичок» в незначительном количестве производился и складировался в Чехии красноречиво иллюстрирует несостоятельность позиции Великобритании

"Это лишняя красноречивая иллюстрация той несостоятельной позиции, которую продемонстрировали власти Великобритании, руководство Великобритании, — прокомментировал представитель Кремля слова чешского лидера. — Это еще одно подтверждение абсолютной провокационности и авантюрности всей истории со Скрипалями. Это еще один шаг и очередное приближение к тому моменту, когда все больше стран начнут чувствовать себя втянутыми в эту авантюру".