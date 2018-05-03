Лавров: отказ в доступе России к Скрипалям можно рассматривать как их похищение

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что отказ британской стороны предоставить доступ к отравленным в Солсбери экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии можно рассматривать как их похищение и намеренную изоляцию. Об этом он сказал в интервью итальянскому журналу Panorama. "Российскую сторону, прежде всего, беспокоит состояние здоровья и положение Скрипалей, втянутых англичанами в эту провокацию. Отказ властей Великобритании в консульском доступе дает основания рассматривать происходящее как их похищение или преднамеренную изоляцию. Это абсолютно неприемлемо", — заявил Лавров. Министр еще раз подчеркнул готовность российской стороны к предметному взаимодействию с Соединенным Королевством. "Лондон подменяет профессиональную работу экспертов в рамках соответствующих международных механизмов пустыми заявлениями и «мегафонной» дипломатией", — добавил Лавров, характеризуя нынешнюю ситуацию. Ранее Лавров оценил отношения между Россией и Западом и обвинил его в нагнетании напряженности в мире.