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Лавров: отказ в доступе России к Скрипалям можно рассматривать как их похищение
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Лавров: отказ в доступе России к Скрипалям можно рассматривать как их похищение 

Газета.Ru 1 час назад
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что отказ британской стороны предоставить доступ к отравленным в Солсбери экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии можно рассматривать как их похищение и намеренную изоляцию. Об этом он сказал в интервью итальянскому журналу Panorama.
"Российскую сторону, прежде всего, беспокоит состояние здоровья и положение Скрипалей, втянутых англичанами в эту провокацию. Отказ властей Великобритании в консульском доступе дает основания рассматривать происходящее как их похищение или преднамеренную изоляцию. Это абсолютно неприемлемо", — заявил Лавров.
Министр еще раз подчеркнул готовность российской стороны к предметному взаимодействию с Соединенным Королевством.
"Лондон подменяет профессиональную работу экспертов в рамках соответствующих международных механизмов пустыми заявлениями и «мегафонной» дипломатией", — добавил Лавров, характеризуя нынешнюю ситуацию.
Ранее Лавров оценил отношения между Россией и Западом и обвинил его в нагнетании напряженности в мире.
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