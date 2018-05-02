Джонсон: Лондон поддерживает работу МАГАТЭ по контролю над ядерной программой Ирана

"Обеспечение безопасности ядерных материалов остается такой же важной задачей сегодня, как и в 1957 году, когда МАГАТЭ впервые взяло на себя эти обязательства. Мы продолжаем поддерживать крайне важную работу агентства в Иране и повсюду", — написал он.