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Эксперт прокомментировал сообщения о подготовке Мюллером 40 вопросов для Трампа
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Эксперт прокомментировал сообщения о подготовке Мюллером 40 вопросов для Трампа 

RT на русском 1 час назад
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что спецпрокурор США Роберт Мюллер подготовил по меньшей мере 40 вопросов для американского лидера Дональда Трампа по делу о «российском вмешательстве».
«Мюллер ищет доказательства связей с Россией, но прошёл уже почти год, а найти он их не может, поскольку их не было. Это дело не является перспективным, раньше его пытались использовать как основание для импичмента Трампа в самом начале его президентства, когда он пытался выступать против американского истеблишмента. Но, как показала практика, Трамп уже увяз по уши в этом вашингтонском болоте. Об импичменте кричат только демократы, которые проиграли. Трамп стал встраиваться в истеблишмент. Оборонный бюджет пробил планку в $716 млрд, урезания не было. Он уже заручился поддержкой военно-промышленного комплекса, идут разговоры об увеличении военного бюджета США для более эффективного сдерживания России и Китая. Он заручился поддержкой произраильского лобби. Перспективы этого импичмента туманны», — отметил Блохин.
По словам эксперта, «российское расследование» остаётся инструментом борьбы демократической партии против Трампа, «которая хочет взять реванш на предстоящих выборах в ноябре».
Блохин также добавил, что если бы у Мюллера был бы какой-либо компромат на Трампа, то эта информация давно была опубликована в СМИ или в сети.
Ранее СМИ сообщили, что спецпрокурор США Роберт Мюллер подготовил по меньшей мере 40 вопросов, которые он намерен задать американскому лидеру Дональду Трампу при допросе по делу о «российском вмешательстве».
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