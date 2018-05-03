Канцлер Австрии не приедет на инаугурацию Путина

Инаугурация президента России пройдет 7 мая.

"Я могу вас проинформировать, что федеральный канцлер не примет участия в церемонии инаугурации российского президента из-за отсутствия времени", — сообщил Вагнер.

Голосование на выборах президента РФ прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.