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Канцлер Австрии не приедет на инаугурацию Путина
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Канцлер Австрии не приедет на инаугурацию Путина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Канцлер Австрии Себастьян Курц не посетит церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина из-за отсутствия времени, сообщил РИА Новости представитель ведомства федерального канцлера Свен Вагнер.
Инаугурация президента России пройдет 7 мая.
"Я могу вас проинформировать, что федеральный канцлер не примет участия в церемонии инаугурации российского президента из-за отсутствия времени", — сообщил Вагнер.
Голосование на выборах президента РФ прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.
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