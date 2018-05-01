Ещё
Спущенный с Генконсультва России в США флаг передадут посольству
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку

Спущенный с Генконсультва России в США флаг передадут посольству 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Представитель Госдепартамента США рассказал, зачем американская сторона сняла флаг России со здания резиденции генконсула в Сиэтле. Это было сделано после запрета на работу учреждения с 1 апреля. В этот день резиденция лишилась своего статуса и «оставлять там развевающийся российский флаг неуместно», передает РИА Новости.
По его словам, американские дипломаты предлагали российской стороне снять государственный символ, но получили отказ.
"Поскольку русские не отнеслись к своему флагу с уважением, мы сделали это за них", — подчеркнул чиновник.
Он добавил, что сотрудники внешнеполитического ведомства «с уважением» спустили флаг в субботу вечером. Теперь его передадут в посольство России в Вашингтоне.
Вместе с тем, в российском посольстве назвали эти действия неприемлемыми и противозаконными. Там подчеркнули, что они грубо нарушают нормы международного права. Также там напомнили, что резиденция генконсула является собственностью России и неприкосновенна. Дипломаты призвали вернуть полотнище на флагшток.
ТВ Центр: последние новости
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия Кадыров пригрозил арестовать Трампа и Меркель Путин: ряд стран все чаще игнорирует нормы международного права
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США испугались столкновений с войсками РФ397
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова21
Гейтс отказал Трампу10
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку26
США «с уважением» сняли флаг России114
Видео
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
00:47
Скандальный блогер задумался о конце карьеры
Общество
01:19
В Крыму экстренно приземлился самолет
Происшествия
03:42
В Москве началось первомайское шествие
Новости Москвы Общество
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение