Спущенный с Генконсультва России в США флаг передадут посольству

Представитель Госдепартамента США рассказал, зачем американская сторона сняла флаг России со здания резиденции генконсула в Сиэтле. Это было сделано после запрета на работу учреждения с 1 апреля. В этот день резиденция лишилась своего статуса и «оставлять там развевающийся российский флаг неуместно», передает РИА Новости

По его словам, американские дипломаты предлагали российской стороне снять государственный символ, но получили отказ.

"Поскольку русские не отнеслись к своему флагу с уважением, мы сделали это за них", — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что сотрудники внешнеполитического ведомства «с уважением» спустили флаг в субботу вечером. Теперь его передадут в посольство России в Вашингтоне.

Вместе с тем, в российском посольстве назвали эти действия неприемлемыми и противозаконными. Там подчеркнули, что они грубо нарушают нормы международного права. Также там напомнили, что резиденция генконсула является собственностью России и неприкосновенна. Дипломаты призвали вернуть полотнище на флагшток.