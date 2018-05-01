США «с уважением» сняли флаг России в Сиэтле

Сотрудники Госдепа США спустили флаг России со здания резиденции генконсула в Сиэтле «с уважением», отметили в Вашингтоне. В заявлении внешнеполитического ведомства значится, что российским властям предлагали снять флаг своими силами, но «русские выбрали не отнестись к своему флагу с таким уважением, как это сделали США ». Оставлять флаг России реять над посольством Госдеп не мог, потому что здание утратило статус резиденции генерального консула.

Флаг России был снят со здания резиденции генерального консула РФ в Сиэтле, сообщает RT со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США. В заявлении госдепа значится, что российский флаг был спущен «с уважением» заместителем главы миссии внешнеполитического ведомства США; была проведена «небольшая церемония».

В госдепе заявили, что предлагали российским властям самостоятельно спустить флаг с покинутой дипмиссии, но они решили этого не делать.

«Россияне выбрали не отнестись к своему флагу с таким уважением, с каким это сделали за них американцы», — подчеркнул американский дипломат.

Представитель госдепа добавил, что действия США отличались от действий России в Санкт-Петербурге , когда «они были вынуждены [властями РФ] покинуть генеральное консульство [США] в Санкт-Петербурге».

Снятый флаг России будет возвращен в российское посольство в Вашингтоне. Это связано с тем, что здание резиденции генконсула было лишено статуса дипломатического объекта.

Представитель внешнеполитического ведомства США заявил в разговоре с ТАСС , что «оставлять реять российский флаг» было бы неправомочно — потому что со здания был ранее снят дипломатический иммунитет. Госдеп утверждает, что действовал в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Как сообщает ФАН, посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах возмущено снятием флага c резиденции.

В заявлении российской дипмиссии говорится, что данные действия являются недружественным шагом и нарушением норм международного права.

«Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения Вашингтоном норм международного права», — убеждены российские дипломаты.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что дом генерального консула является неприкосновенным и поэтому американские власти не имеют права вторгаться на территорию резиденции.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Кремль не будет брать пример с американских коллег и производить обыски в диппредставительствах США в России.

Как сообщает НСН, Захарова отметила, что обыски в российском генконсульстве в Сиэтле сотрудники американского Госдепа проводили «адским способом». Таким образом представитель МИД прокомментировала видеозапись из США, на кадрах которой три сотрудницы американского Госдепартамента окружили калитку дипмиссии, затем одна из них влезла на забор и закрыла все синей простыней. Под синим покровом сотрудник-мужчина с инструментом вскрыл калитку и американцы вошли на территорию.

«Если вы намекаете, что российские дипломаты или любые другие представители госаппарата придут к американскому посольству или консульству с синей тряпкой и за ней будут совершать некие действия с американской собственностью или даже с арендуемыми помещениями, то нет, это не к нам», — подчеркнула Захарова в разговоре с журналистом Владимиром Соловьевым.

26 апреля сотрудники Государственного департамента США совершили «прогулку» по территории резиденции генерального консула России в Сиэтле (штат Вашингтон на северо-западе США), чтобы «убедиться в том, что российская сторона освободила помещение», заявила глава пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт. В своем твиттере она написала, что США будут «поддерживать и обеспечивать [дипмиссию России] в соответствии с взятыми на себя обязательствами».

Нойерт подчеркнула, что никакого вторжения в резиденцию не совершалось, а Госдепартамент лишь пошел «на решительный и правомерный ответный шаг на бесконечное возмутительное поведение России». Также она добавила, что США решили закрыть дипмиссию в связи с обвинениями в адрес Москвы о якобы использовании Кремлем боевых отравляющих веществ в британском Солсбери для покушения на Сергея и Юлию Скрипаль . Напомним, что доказательств вины России приведено не было.

Ранее США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле в срок до 2 апреля и покинуть здание резиденции генконсула до 25 апреля. Эти требования были выполнены. Одновременно с этим были высланы 60 дипломатов России, также бездоказательно обвиненных в разведывательной деятельности.

Россия выслала аналогичное число американских дипломатов и закрыло здание генконсульства США в Санкт-Петербурге.