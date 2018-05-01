«Действия США стимулируют агрессию Киева»

Руслан Бальбек. Поставка американских противотанковых ракетных комплексов Javelin является стимулятором агрессии для киевских властей, считает депутат Госдумы от Крыма

"Поставка Javelin — это стимулятор украинской агрессивности. Современные американские вооружения, сами того не подозревая, могут вынудить Украину на абсолютно непредсказуемые агрессивные действия как против республик Донбасса, так и против полуострова", — сказал Бальбек РИА Новости.

По мнению политика, третье поколение американских противотанковых ракет — это некая "красная кнопка, которую украинские политики так и стремятся нажать".

"Несмотря на все заверения американской стороны, что современные противотанковые ракеты будут храниться в особых местах, я думаю, что украинские военные постараются их опробовать в действии, начиная от столкновений с бронетанковыми войсками ДНР, заканчивая несанкционированным или специализированным пуском где-нибудь в районе Чонгара по единицам российской бронетехники", — подчеркнул депутат.

Политик уверен, что "краткосрочное торжество украинского стрелка" закончится очень печальными последствиями для украинских вооруженных сил в целом.