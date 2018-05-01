Госдеп обещал вернуть снятый с резиденции генконсула флаг России

Российский флаг, который власти США сняли с резиденции генконсула в Сиэтле, передадут в посольство России , заявил Госдеп

США заявили, что «в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях» Вашингтон «отозвал согласие» на работу генконсульства. Это, как сказали в Госдепе, значит, что резиденция генерального консула потеряла свой статус, передает РИА «Новости»

«Оставлять там развевающийся российский флаг неуместно», — заявил Госдеп, добавив, что США «предлагали российским властям самим снять свой флаг, но они решили этого не делать».

В Госдепе добавили, что, когда американцев «вынудили покинуть генеральное консульство в Санкт-Петербурге », замглавы миссии США «с уважением спустил флаг и провел небольшую церемонию».

«Поскольку русские выбрали не отнестись к своему флагу с таким уважением, мы сделали это за них», — сказали в госдепартаменте, отметив, что российский флаг спустили «с уважением».

Напомним, посольство России в США сообщило, что американские власти нарушили международное право, сняв российский флаг со здания резиденции генконсула России в Сиэтле.

Россия подготовила материалы по иску против США по дипсобственности.