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Пентагон: Израиль принимает суверенные решения по проведению военных действий в Сирии
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Пентагон: Израиль принимает суверенные решения по проведению военных действий в Сирии 

ТАСС 51 минуту назад
ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Власти Израиля принимают суверенные решения по проведению военных действий на территории Сирии, и США не оказывают на них влияние. Об этом заявил в понедельник американский министр обороны Джеймс Мэттис на пресс-конференции в Пентагоне.
"Израиль принимает свои собственные суверенные решения, и я не вижу, чтобы мы [США], честно говоря, играли роль в принятии этих решений", — сказал он, отвечая на вопрос о военных действиях еврейского государства в арабской республике. Глава Пентагона в очередной раз раскритиковал действия президента Сирии Башара Асада в отношении своего народа, а также Ирана на территории САР.
При этом Мэттис подчеркнул, что во время встречи с израильским министром обороны Авигдором Либерманом на прошлой неделе в Вашингтоне не обсуждал соглашение о ядерной программе Тегерана. Он указал, что Израиль обеспокоен возможностью атаки Ирана с территории Сирии. «Иранские силы или их марионеточные силы попытались подойти ближе к израильской границе,
очень близко к ней. И вы видели, что Израиль принимает меры в связи с этим», — сказал глава оборонного ведомства, добавив, что США следят за действиями Исламской Республики на Ближнем Востоке.
Ранее сирийский правительственный телеканал Syria сообщил, что позиции сирийских войск близ городов Хама и Алеппо подверглись ракетным ударам. По его сведениям, «новая агрессия против Сирии» была совершена в 22:30 мск в воскресенье. Телеканал Sky news Arabia в свою очередь передал, что ракетной атаке подверглись позиции не только сирийской армии, но и проиранских вооруженных формирований, воюющих на стороне Дамаска.
Между тем агентство Mehr передало опровержение источника в Корпусе «стражей исламской революции» (КСИР, элитные части ВС Ирана — прим. ТАСС) о якобы гибели 18 иранских советников во время последнего ракетного удара по Сирии. А командир проиранских формирований «Фатимиды», сражающихся на стороне сирийской армии, сообщил, что их база под городом Алеппо (360 км от Дамаска) не подвергалась ударам. По его словам, «военный объект не поврежден, потерь среди личного состава нет». Ливанская газета Al-Akhbar (печатный орган шиитской партии "Хезболлах") возложила ответственность на Израиль за новую ракетную атаку на Сирию и предупредила «о скором и неминуемом ответе за это нападение».
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