Госсекретарь США назвал проект «два государства для двух народов» одним из возможных вариантов урегулирования палестино-израильского вопроса

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В.Путин: В России нужно создать условия для технологического прорыва

Китайский представитель призывает к решению инцидента с отравлением бывшего российского разведчика в рамках ОЗХО

В.Путин поручил разработать Атлас мира, который отразит вклад российских исследователей в географическую науку