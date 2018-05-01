Госсекретарь США назвал проект «два государства для двух народов» одним из возможных вариантов урегулирования палестино-израильского вопроса 

Амман, 1 мая /Синьхуа/ — Госсекретарь США Майкл Помпео 30 апреля заявил, что проект «два государства для двух народов» является одним из возможных вариантов урегулирования палестино-израильского вопроса, окончательный метод решения проблемы должен быть выбран путем двусторонних консультаций.
М. Помпео на совместной с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади пресс-конференции призвал палестинскую сторону вернуться в русло политического диалога.
А. ас-Сафади отметил, что в настоящее время конфликт между Палестиной и Израилем стал вызовом для проекта «два государства для двух народов». По его словам, палестино-израильский вопрос — самая важная проблема на Среднем Востоке, Иордания неизменно выступает за создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и поддерживает проект «два государства для двух народов».
М. Помпео отметил, что США считают, что политическое решение сирийской проблемы должно быть найдено в рамках Женевских переговоров под эгидой ООН. По его словам, Вашингтон остается приверженным соглашению о поддержке прекращения огня на юго-западе Сирии, достигнутому США, Россией и Иорданией. Госсекретарь также отметил, что обсудил с иорданской стороной ситуацию вокруг Ирана.
После посещения Саудовской Аравии и Израиля М. Помпео 29 апреля прибыл в Иорданию с двухдневным визитом, которым завершается его нынешнее средневосточное турне. —0—