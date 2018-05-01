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CNN: Трамп пытался узнать у Меркель, как иметь дело с Путиным
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CNN: Трамп пытался узнать у Меркель, как иметь дело с Путиным 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
По сообщению телеканала CNN, во время визита Меркель в США Дональд Трамп пытался узнать у нее, как иметь дело с президентом России Владимиром Путиным.
Канцлер Германии имеет наиболее длинную историю отношений и соперничества с российским президентом, отмечает телеканал. Вместе с тем не сообщается, что именно Меркель ответила Трампу.
В целом, по свидетельствам должностных лиц, разговор Трапа и Меркель протекал спокойно. Лишь когда речь зашла о большом профиците торгового баланса Германии и оборонных расходах, находящихся ниже уровня, рекомендованного НАТО, президент США «разволновался» и принялся обвинять Меркель в протекционизме торговой политики Германии. Белый дом данные сведения официально не подтвердил.
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