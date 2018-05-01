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В США сняли флаг с резиденции генконсула России в Сиэтле
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В США сняли флаг с резиденции генконсула России в Сиэтле 

РИА Новости 29 минут назад
СО ЗДАНИЯ РЕЗИДЕНЦИИ ГЕНКОНСУЛА РОССИИ В СИЭТЛЕ АМЕРИКАНСКИМИ ВЛАСТЯМИ БЫЛ СНЯТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РФ — ПОСОЛЬСТВО
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