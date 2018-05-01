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В Сиэтле ночью сняли флаг РФ с резиденции генерального консула
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В Сиэтле ночью сняли флаг РФ с резиденции генерального консула 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Грубейшим нарушением международного права назвали в российском посольстве США факт снятия флага РФ со здания резиденции генерального консула в Сиэтле.
"Cегодня под покровом ночи со здания резиденции Генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации", — сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.
"Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права", — заявили в посольстве, указав на то, что резиденция генерального консула является неприкосновенной собственностью РФ.
В дипмиссии потребовали «незамедлительно вернуть» триколор на флагшток. «Равно как и вернуть всю незаконно захваченную российскую дипсобственность в городах Вашингтон, Сан-Франциско, Сиэтл, штатах Мэриленд и Нью-Йорк», — говорится в заявлении.
Напомним, незаконное проникновение властей США в здание той же резиденции в Сиэтле 25 апреля были квалифицированы российским МИД как разбой и рейдерский захват. Ранее стало известно, что Россия ведет подготовительную работу к судебным разбирательствам по вопросу отъема дипломатической собственности РФ в США.
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