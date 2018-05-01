В Сиэтле ночью сняли флаг РФ с резиденции генерального консула

Грубейшим нарушением международного права назвали в российском посольстве США факт снятия флага РФ со здания резиденции генерального консула в Сиэтле.

"Cегодня под покровом ночи со здания резиденции Генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации", — сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

"Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права", — заявили в посольстве, указав на то, что резиденция генерального консула является неприкосновенной собственностью РФ.

В дипмиссии потребовали «незамедлительно вернуть» триколор на флагшток. «Равно как и вернуть всю незаконно захваченную российскую дипсобственность в городах Вашингтон, Сан-Франциско , Сиэтл, штатах Мэриленд и Нью-Йорк », — говорится в заявлении.