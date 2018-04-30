Путин в разговоре с Нетаньяху подтвердил, что СВПД должен соблюдаться всеми сторонами 

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Как отмечается, Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг соглашения с учётом сделанного премьером Израиля заявления.
«Владимир Путин подтвердил позицию России — План, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами», — говорится в сообщении.
Ранее Нетаньяху обвинил Иран в сокрытии архивов по ядерной программе.