Ещё
Путин в разговоре с Нетаньяху подтвердил, что СВПД должен соблюдаться всеми сторонами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин в разговоре с Нетаньяху подтвердил, что СВПД должен соблюдаться всеми сторонами 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Как отмечается, Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг соглашения с учётом сделанного премьером Израиля заявления.
«Владимир Путин подтвердил позицию России — План, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами», — говорится в сообщении.
Ранее Нетаньяху обвинил Иран в сокрытии архивов по ядерной программе.
RT на русском: последние новости
Посольство России опубликовало письма британцев со словами поддержки В России приняли меры в ответ на литовский аналог закона Магнитского Опубликована декларация о доходах главы Крыма за 2017 год
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В московском метро объявился насильник38
Поляки напали на восстанавливающих кладбище украинцев70
Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор234
Сырьевой придаток: как Россия меняет газ на технологии259
Грибаускайте пригрозили импичментом111
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение