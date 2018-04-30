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Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор
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Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после того, как обнародовал разведданные о секретной военно-ядерной программе Ирана, говорится в официальном микроблоге Twitter главы израильского правительства.
В прямом эфире местного телевидения Нетаньяху на иврите и английском рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".
"Сегодня вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел беседу с президентом России Владимиром Путиным после обнародования документов о иранской военно-ядерной программе", — сказано в сообщении.
"Оба лидера также обсудили ситуацию в Сирии и договорились встретиться как можно скорее", — написала в Twitter канцелярия Нетаньяху.
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Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы. Россия является одной из шести стран, которые подписывали атомную сделку.
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