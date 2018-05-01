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Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию вокруг Хомса
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Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию вокруг Хомса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
АНКАРА, 1 мая — РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили в ходе телефонного разговора обстрел боевиками сирийского города Хомс, который произошел в воскресенье, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым последнее развитие событий в районе сирийского Хомса", — заявил источник.
Ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что в воскресенье боевики выпустили четыре ракеты по районам города Хомс, погибли два человека и 13 пострадали.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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