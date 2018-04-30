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Клинцевич оценил возможный выход США из ядерной сделки с Ираном
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Клинцевич оценил возможный выход США из ядерной сделки с Ираном 

РИА Новости 27 минут назад
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Возможный выход США из ядерной сделки с Ираном ослабит позиции мирного урегулирования в Сирии, заявил РИА Новости сенатор Франц Клинцевич.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что выход США из ядерной сделки с Ираном пошлет правильный сигнал КНДР.
В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о наличии секретных документов, добытых израильской разведкой, которые доказывают, что Иран после подписания атомной сделки с международным сообществом сохраняет свои наработки в военно-ядерной сфере, рассчитывая воспользоваться ими в будущем.
"Исходя из целого комплекса разных проблем в регионе, заявления Трампа и Нетаньяху могут ослабить позиции мирного урегулирования в Сирии. Иран сейчас играет очень значительную роль в этом процессе, и в случае давления на него через угрозу отмены ядерной сделки его позиции могут очень сильно пошатнуться", — сказал Клинцевич.
По его словам, Россия в рамках международного права будет «тщательно, выверенно и доказательно» отстаивать соблюдение Ираном ядерной сделки.
Парламентарий выразил уверенность в том, что США осуществят свою угрозу и выйдут из ядерной сделки с Ираном.
"Это чревато тем, что события здесь дальше будут развиваться непредсказуемо. Все это может только усилить военные действия в Сирии", — убеждён он.
Клинцевич напомнил, что Иран всегда оказывал России достаточно серьёзную поддержку в Сирии. «И в случае крайнего обострения ситуации по ядерной сделке последствия для всего региона могут быть крайне непредсказуемыми и конфликтными», — заявил сенатор.
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