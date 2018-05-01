Ещё
Билл Гейтс отказался от должности советника Трампа по науке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Билл Гейтс отказался от должности советника Трампа по науке 

Российская Газета 49 минут назад
Биллу Гейтсу предлагали занять пост советника по науке президента США Дональда Трампа. Однако он отказался от этого предложения. Об этом Гейтс сообщил в интервью Statnews.
По словам Гейтса, у него была встреча с Трампом. Они обсуждали разработку вакцины от гриппа. И в ходе встречи Трамп спросил у Гейтса, не хочет ли он быть советником по науке. На это Гейтс ответил отказом и сказал, что «это будет не лучшим использованием его времени».
Отметим, что до сих пор при Дональде Трампе нет советника по науке. Ранее эту должность занимал Джон Холдрен, однако после избрания Трампа она остается вакантной.
Российская Газета: последние новости
Москва запретила въезд на территорию РФ враждебно настроенных литовцев Сколько заработали члены правительства Крыма в 2017 году Захарова напомнила Хейли о долге США перед ООН
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США испугались столкновений с войсками РФ197
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ516
В Крыму экстренно приземлился самолет16
Умерла Мая Кулиева15
Сын-фрик Яковлевой признался в пагубном пристрастии31
Видео
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
00:47
Скандальный блогер задумался о конце карьеры
Общество
01:19
В Крыму экстренно приземлился самолет
Происшествия
03:42
В Москве началось первомайское шествие
Новости Москвы Общество
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение