Билл Гейтс отказался от должности советника Трампа по науке

По словам Гейтса, у него была встреча с Трампом. Они обсуждали разработку вакцины от гриппа. И в ходе встречи Трамп спросил у Гейтса, не хочет ли он быть советником по науке. На это Гейтс ответил отказом и сказал, что «это будет не лучшим использованием его времени».

Отметим, что до сих пор при Дональде Трампе нет советника по науке. Ранее эту должность занимал Джон Холдрен, однако после избрания Трампа она остается вакантной.