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Ким Чен Ын пока что соблюдает соглашения, заявил Трамп
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Ким Чен Ын пока что соблюдает соглашения, заявил Трамп 

РИА Новости 57 минут назад
ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пока что соблюдает соглашения.
"Ким Чен Ын пока что вел себя открыто и прямо. Опять же могу только повторить, что до настоящего времени. Однако он говорит о том, чтобы избавиться от (ядерного) объекта, а это большой объект; он говорит — не будет исследований, не будет запусков баллистических ракет, не будет ядерных испытаний. И он соблюдает это долгое время — дольше, чем кто-либо видел (ранее)", — сказал Трамп журналистам в понедельник.
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