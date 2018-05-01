Источник: Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Сирии и провинции Хомс 

АНКАРА, 1 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел во вторник телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщил группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, источник в МИД Турции.
"Наш министр провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить последние события в Сирии и Хомсе", — сказал источник.
Накануне начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил о том, что «29 апреля боевики незаконных вооруженных формирований с южной окраины населенного пункта Телль-Биса провинции Хомс два раза обстреляли районы Аль-Айдум, Аль-Худари, Аль-Дурдия и Терм-Зейтун города Хомс». По его словам, «было выпущено четыре ракеты», в результате обстрела «погибли два человека, еще 13 получили ранения».
Между тем, турецкая газета Hurriyet утверждает, что 29 апреля сирийская армия провела в Хомсе несколько операций на земле и с воздуха против сторонников так называемой оппозиции. Издание также пишет о том, что одновременно с этим поддерживаемые Ираном силы также приняли участие в наступательных действиях.