Путин и Нетаньху обсудили план по иранской ядерной программе

Лидеры обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в том числе с учетом заявления премьер-министра Израиля на этот счет. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин подтвердил позицию России . Она заключается в том, что план, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами.