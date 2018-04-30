Путин и Нетаньху обсудили план по иранской ядерной программе 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту России.
Лидеры обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в том числе с учетом заявления премьер-министра Израиля на этот счет. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Владимир Путин подтвердил позицию России. Она заключается в том, что план, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами.
Лидеры продолжили обмен мнениями о положении дел в ближневосточном регионе, включая развитие обстановки в Сирии, а также условились о личных контактах.