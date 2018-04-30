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США и Иордания хотят активизировать усилия по налаживанию политического процесса в Сирии
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США и Иордания хотят активизировать усилия по налаживанию политического процесса в Сирии 

ТАСС 47 минут назад
ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Вашингтон и Амман намерены активизировать усилия, направленные на обеспечение процесса политического урегулирования конфликта в Сирии. Это было подтверждено на состоявшихся в понедельник в ходе визита в Амман переговорах госсекретаря США Майкла Помпео с руководством Иордании.
Как сообщила пресс-служба Госдепартамента, новый шеф американской дипломатии был принят королем Иордании Абдаллой II и его министром иностранных дел Айманом ас-Сафади.
Главы внешнеполитических ведомств США и Иордании, в частности, взяли на себя обязательства «добиваться прогресса по ключевым региональным вопросам, включая стремление [американской] администрации достичь мира на Ближнем Востоке, а также усилия по деэскалации насилия и поддержке политического процесса с целью завершения конфликта в Сирии».
Между тем с Абдаллой II Помпео обсудил не только попытки Вашингтона добиться «всеобъемлющего мира между израильтянами и палестинцами», но и борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Кроме того, и монарх, и глава МИД Иордании якобы согласились с «неотложной необходимостью противостоять дестабилизирующему присутствию и злонамеренному поведению Ирана в Сирии и регионе» Ближнего Востока в целом.
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