США и Иордания хотят активизировать усилия по налаживанию политического процесса в Сирии

Как сообщила пресс-служба Госдепартамента, новый шеф американской дипломатии был принят королем Иордании Абдаллой II и его министром иностранных дел Айманом ас-Сафади.

Главы внешнеполитических ведомств США и Иордании, в частности, взяли на себя обязательства «добиваться прогресса по ключевым региональным вопросам, включая стремление [американской] администрации достичь мира на Ближнем Востоке, а также усилия по деэскалации насилия и поддержке политического процесса с целью завершения конфликта в Сирии».