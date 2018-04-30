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США обсуждают с Пакистаном ситуацию с помогавшим в ликвидации Бен Ладена врачом
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США обсуждают с Пакистаном ситуацию с помогавшим в ликвидации Бен Ладена врачом 

Говорит Москва 26 минут назад
По словам представителя Госдепартамента, Вашингтону известно о переводе доктора Африди, при этом американские власти заверили в том, что с заключённым обращаются гуманно.
Ранее Дональд Трамп обещал помочь в его освобождении.
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