США обсуждают с Пакистаном ситуацию с помогавшим в ликвидации Бен Ладена врачом

По словам представителя Госдепартамента, Вашингтону известно о переводе доктора Африди, при этом американские власти заверили в том, что с заключённым обращаются гуманно.