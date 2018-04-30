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В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах в Сирии
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В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах в Сирии 

ТАСС 56 минут назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. В пресс-службе Армии обороны Израиля отказались в понедельник комментировать информацию об ударах в Сирии и возможной причастности к ним вооруженных сил еврейского государства.
"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", — сказал ТАСС по телефону собеседник агентства в ответ на соответствующий запрос.
Ранее сирийский правительственный телеканал Syria сообщил, что позиции сирийских войск близ городов Хама и Алеппо подверглись ракетным ударам. По его сведениям, «новая агрессия против Сирии» была совершена в 22:30 мск в воскресенье.
Телеканал Sky News Arabia, в свою очередь, передал, что ракетной атаке подверглись позиции не только сирийской армии, но и проиранских вооруженных формирований, воюющих на стороне Дамаска.
Ливанская газета Al Akhbar (печатный орган шиитской партии "Хезболлах") возложила ответственность на Израиль за новую ракетную атаку на Сирию и предупредила «о скором и неминуемом ответе за это нападение».
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