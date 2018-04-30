В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах в Сирии

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", — сказал ТАСС по телефону собеседник агентства в ответ на соответствующий запрос.

Ранее сирийский правительственный телеканал Syria сообщил, что позиции сирийских войск близ городов Хама и Алеппо подверглись ракетным ударам. По его сведениям, «новая агрессия против Сирии» была совершена в 22:30 мск в воскресенье.

Телеканал Sky News Arabia, в свою очередь, передал, что ракетной атаке подверглись позиции не только сирийской армии, но и проиранских вооруженных формирований, воюющих на стороне Дамаска