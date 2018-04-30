Британцы извинились перед РФ за «оскорбительную риторику» Мэй

Бездоказательные обвинения в адрес России по «делу Скрипаля » со стороны премьер-министра Великобритании Терезы Мэй вынудили граждан страны писать письма с извинениями. Отрывки этих посланий опубликовало в понедельник российское посольство в Лондоне.

В своих письмах британские граждане выражают недоумение поведением властей страны, а также пишут о чувстве неловкости от попыток Мэй и ее команды «демонизировать Россию»

«Приветствую ваше достоинство и искренность в это сумасшедшее время, могу только извиниться перед вами от лица наших безумных лидеров», — говорится в одном из посланий.