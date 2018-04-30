Ещё
Британцы извинились перед РФ за «оскорбительную риторику» Мэй
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британцы извинились перед РФ за «оскорбительную риторику» Мэй 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Бездоказательные обвинения в адрес России по «делу Скрипаля» со стороны премьер-министра Великобритании Терезы Мэй вынудили граждан страны писать письма с извинениями. Отрывки этих посланий опубликовало в понедельник российское посольство в Лондоне.
В своих письмах британские граждане выражают недоумение поведением властей страны, а также пишут о чувстве неловкости от попыток Мэй и ее команды «демонизировать Россию»
«Приветствую ваше достоинство и искренность в это сумасшедшее время, могу только извиниться перед вами от лица наших безумных лидеров», — говорится в одном из посланий.
Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британские власти сообщили, что Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок» и обвинили в отравлении Россию. При этом никаких доказательств в пользу своей версии Британия до сих пор не привела.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Россия запретила въезжать «агрессивным» гражданам Литвы Политолог: Киев отчаянно пытается смазать впечатление от открытия Крымского моста Рогозин высмеял слова «бесстрашного эстонского» Миксера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России493
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке124
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе804
В семье Диброва произошло несчастье29
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе119
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе
В мире
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение