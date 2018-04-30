Британцы извинились перед РФ за «оскорбительную риторику» Мэй 

Бездоказательные обвинения в адрес России по «делу Скрипаля» со стороны премьер-министра Великобритании Терезы Мэй вынудили граждан страны писать письма с извинениями. Отрывки этих посланий опубликовало в понедельник российское посольство в Лондоне.
В своих письмах британские граждане выражают недоумение поведением властей страны, а также пишут о чувстве неловкости от попыток Мэй и ее команды «демонизировать Россию»
«Приветствую ваше достоинство и искренность в это сумасшедшее время, могу только извиниться перед вами от лица наших безумных лидеров», — говорится в одном из посланий.
Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британские власти сообщили, что Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок» и обвинили в отравлении Россию. При этом никаких доказательств в пользу своей версии Британия до сих пор не привела.