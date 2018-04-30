Ещё
Вяткин рассказал о новых возможностях для волонтёров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вяткин рассказал о новых возможностях для волонтёров 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ПГ / ИГОРЬ САМОХВАЛОВ
Поправки в законодательство о добровольчестве поспособствуют развитию в России волонтёрского движения, уверен первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, передаёт пресс-служба «Единой России».
С 1 мая вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтёрства)».
Документ уравнивает дефиниции «волонтёрство» и «добровольчество», определяет статус подобных организаций, прописывает для них необходимые критерии, формирует единый подход к регулированию отношений в сфере добровольной помощи.
В законе также определены полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских организаций.
Комментируя исполнение соответствующего поручения Президента России Владимира Путина, Вяткин напомнил, что поддержка волонтёров уже в настоящее время ведётся на федеральном, региональном и местном уровнях.
«Но этот закон позволит расширить формы поддержки, позволит увеличить объём средств, которые направляются по федеральным, региональным и муниципальным программам в целях поддержки волонтёрства, отдельных добровольческих организаций», — уточнил депутат.
Кроме того, с 1 мая в стране будут установлены определённые преференции для добровольцев, по которым они получат возможность обучаться для работы в сферах, требующих спецподготовки.
«Надеемся, эти меры укрепят добровольческое движение, и волонтёры смогут помочь большему числу граждан», — заключил Вяткин.
Парламентская газета: последние новости
Путин: России нужен технологический прорыв Россия запрещает въезд наиболее враждебным политикам Литвы В Верховной раде предложили забрать Крымский мост в качестве «контрибуции»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России493
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке124
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе804
В семье Диброва произошло несчастье29
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе119
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе
В мире
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение