Вяткин рассказал о новых возможностях для волонтёров

С 1 мая вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтёрства)».

Документ уравнивает дефиниции «волонтёрство» и «добровольчество», определяет статус подобных организаций, прописывает для них необходимые критерии, формирует единый подход к регулированию отношений в сфере добровольной помощи.

В законе также определены полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских организаций.

Комментируя исполнение соответствующего поручения Президента России Владимира Путина , Вяткин напомнил, что поддержка волонтёров уже в настоящее время ведётся на федеральном, региональном и местном уровнях.

«Но этот закон позволит расширить формы поддержки, позволит увеличить объём средств, которые направляются по федеральным, региональным и муниципальным программам в целях поддержки волонтёрства, отдельных добровольческих организаций», — уточнил депутат.

Кроме того, с 1 мая в стране будут установлены определённые преференции для добровольцев, по которым они получат возможность обучаться для работы в сферах, требующих спецподготовки.