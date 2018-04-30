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Макрон провел телефонный разговор с Путиным
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Макрон провел телефонный разговор с Путиным 

РИА Новости 56 минут назад
РИА Новости / Динамика дня. Макрон в телефонном разговоре с Путиным выразил надежду, что РФ сыграет конструктивную роль по ряду вопросов на Ближнем Востоке — Елисейский дворец
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