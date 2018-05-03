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Москва следит за внутриполитической ситуацией в Армении, заявили в МИД
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Москва следит за внутриполитической ситуацией в Армении, заявили в МИД 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Москва продолжает следить за внутриполитической ситуацией в Армении — МИД РФ
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