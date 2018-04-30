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Рогозин высмеял заявление главы МИД Эстонии о противодействии России
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Рогозин высмеял заявление главы МИД Эстонии о противодействии России 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин иронично ответил в соцсетях на заявление главы эстонского МИД Свена Миксера, который утверждал, что знает, как нужно противостоять России.
Рогозин в своем Twitter опубликовал фото, на котором щенок пытается нападать на взрослую собаку, подписав его словами «эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силы».
В другом твите Рогозин написал о «бесстрашном миксере», который уже находится «в продаже».
Ранее глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что противостоять России можно только «с позиции силы, единства и решимости».
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