Рогозин высмеял заявление главы МИД Эстонии о противодействии России

Рогозин в своем Twitter опубликовал фото, на котором щенок пытается нападать на взрослую собаку, подписав его словами «эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силы».

В другом твите Рогозин написал о «бесстрашном миксере», который уже находится «в продаже».