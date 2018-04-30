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Слуцкий прокомментировал заявление главы эстонского МИД
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Слуцкий прокомментировал заявление главы эстонского МИД 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Дипломатия великой державы не ставит истеричных ультиматумов, написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram, комментируя заявление главы эстонского МИД.
Ранее глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что Запад должен вести диалог с РФ с позиции силы и придерживаться единства.
"Есть такое выражение в интернет-пространстве: "слабоумие и отвага". Делать подобные заявления, конечно, "отважно", но несколько странно. Ведь эти "крутые" страны говорят о мире, а сами ведут разговоры с "позиции силы", то есть агрессии. Российская дипломатия, дипломатия великой державы, не ставит истеричных ультиматумов. Мы ведём диалог и уважаем нашего собеседника", — написал Слуцкий.
По его словам, искусство говорить без лицемерия и нападок было и будет отличительной чертой российских дипломатов. "Многим "отважным" стоит поучиться", — отметил он.
Слуцкий также добавил, что для разговора с РФ с позиции силы нужно иметь "либо отчаянное мужество, либо патологическую самоуверенность".
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