Захарова считает, что глава МИДа Эстонии пиарится за счёт России

По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, такое заявление было сделано ради пиара. Об этом она сообщила радиостанции «Говорит Москва»

«Видимо, у него нет других информационных поводов, чтобы о нём говорили».