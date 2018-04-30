Захарова считает, что глава МИДа Эстонии пиарится за счёт России 

По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, такое заявление было сделано ради пиара. Об этом она сообщила радиостанции «Говорит Москва».
«Видимо, у него нет других информационных поводов, чтобы о нём говорили».
Свен Миксер в интервью изданию Sydney Morning Herald заявил, что общаться с Россией необходимо с «позиции силы, единства и решимости». По его словам, любой признак колебания Кремль готов расценить как «слабость, которой следует воспользоваться». Позже вице-премьер Дмитрий Рогозин высмеял слова Миксера. Он опубликовал в Twitter картинку, на которой щенок пытается атаковать большую собаку.