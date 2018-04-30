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Захарова считает, что глава МИДа Эстонии пиарится за счёт России
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Захарова считает, что глава МИДа Эстонии пиарится за счёт России 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, такое заявление было сделано ради пиара. Об этом она сообщила радиостанции «Говорит Москва».
«Видимо, у него нет других информационных поводов, чтобы о нём говорили».
Свен Миксер в интервью изданию Sydney Morning Herald заявил, что общаться с Россией необходимо с «позиции силы, единства и решимости». По его словам, любой признак колебания Кремль готов расценить как «слабость, которой следует воспользоваться». Позже вице-премьер Дмитрий Рогозин высмеял слова Миксера. Он опубликовал в Twitter картинку, на которой щенок пытается атаковать большую собаку.
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