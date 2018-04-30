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Путин провел телефонный разговор с Макроном
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Путин провел телефонный разговор с Макроном 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
ПО ИНИЦИАТИВЕ ФРАНЦУЗСКОЙ СТОРОНЫ СОСТОЯЛСЯ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ПРЕЗИДЕНТОМ ФРАНЦИИ ЭММАНУЭЛЕМ МАКРОНОМ — КРЕМЛЬ
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