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Путин провел телефонный разговор с Макроном
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Путин провел телефонный разговор с Макроном
РИА Новости
33 минуты назад
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РИА Новости
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