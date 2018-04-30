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Рогозин ответил на слова главы МИД Эстонии о РФ
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Рогозин ответил на слова главы МИД Эстонии о РФ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Рогозин высмеял слова министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы.
≥≥ «С Россией надо общаться с позиции силы»
Он опубликовал в Twitter картинку, на которой щенок пытается атаковать большую собаку.
Позже Рогозин в ответ на твит одного из журналистов Кремлевского пула опубликовал снимок настоящего миксера, намекая на фамилию эстонского министра.
​Ранее Свен Миксер в интервью изданию Sydney Morning Herald сообщил, что общаться с Россией необходимо с "позиции силы, единства и решимости". По его словам, любой признак колебания Кремль готов расценить как "слабость, которой следует воспользоваться".
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