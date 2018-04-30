Рогозин ответил на слова главы МИД Эстонии о РФ

Он опубликовал в Twitter картинку, на которой щенок пытается атаковать большую собаку.

Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силыhttps://t.co/mpsvVRXdbW pic.twitter.com/i4i4Zek3q8— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 апреля 2018 г.

Позже Рогозин в ответ на твит одного из журналистов Кремлевского пула опубликовал снимок настоящего миксера, намекая на фамилию эстонского министра.

Бесстрашный миксер. Уже в продаже pic.twitter.com/RQOBo1zisL— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 апреля 2018 г.

​Ранее Свен Миксер в интервью изданию Sydney Morning Herald сообщил, что общаться с Россией необходимо с "позиции силы, единства и решимости". По его словам, любой признак колебания Кремль готов расценить как "слабость, которой следует воспользоваться".