Эксперт: Эстония видит выгоду в противостоянии России и Запада

Таким образом он прокомментировал слова главы эстонского МИД Свена Миксера о том, что стране следует выстраивать отношения с Россией с позиции силы. По мнению Безпалько, эстонский министр чувствует себя «несколько не соответствующим уровню российского министра» в силу разности потенциалов двух государств.

"Поэтому я бы спокойно стал реагировать на такие заявления, думаю, их будет ещё много. Надо отслеживать именно действия наших западных коллег", — пояснил он.

Ранее Свен Миксер в интервью изданию Sydney Morning Herald сообщил, что общаться с Россией необходимо с «позиции силы, единства и решимости». По его словам, любой признак Кремль расценить как «слабость, которой следует воспользоваться».