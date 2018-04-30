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Эксперт: Эстония видит выгоду в противостоянии России и Запада
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Эксперт: Эстония видит выгоду в противостоянии России и Запада 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Эстония, как и другие прибалтийские страны, видит в противостоянии Запада и России определённую выгоду для себя. Об этом в разговоре с RT заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Таким образом он прокомментировал слова главы эстонского МИД Свена Миксера о том, что стране следует выстраивать отношения с Россией с позиции силы. По мнению Безпалько, эстонский министр чувствует себя «несколько не соответствующим уровню российского министра» в силу разности потенциалов двух государств.
"Поэтому я бы спокойно стал реагировать на такие заявления, думаю, их будет ещё много. Надо отслеживать именно действия наших западных коллег", — пояснил он.
Ранее Свен Миксер в интервью изданию Sydney Morning Herald сообщил, что общаться с Россией необходимо с «позиции силы, единства и решимости». По его словам, любой признак Кремль расценить как «слабость, которой следует воспользоваться».
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