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Мухин: Макрону, возможно, удастся создать некое подобие отношений между Москвой и Вашингтоном
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Мухин: Макрону, возможно, удастся создать некое подобие отношений между Москвой и Вашингтоном 

Газета.Ru 51 минуту назад
Политолог Алексей Мухин прокомментировал новость о том, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, передает НСН.
"Совершенно очевидно, что Эммануэль Макрон, молодой, очень активный французский президент, старается быть медиатором в отношениях между российским президентом и его американским коллегой Дональдом Трампом. Недавно он даже говорил, что, якобы, именно ему удалось убедить Дональда Трампа оставить американские войска в Сирии.
Вообще, господин Макрон достаточно много наговорил в последнее время. Судя по всему, самым ярким из его заявлений было, что именно Франция вошла в число победителей ИГИЛ (запрещенной в России организации) в Сирии, что можно оставить на его совести. Конечно, это заявление вызвало усмешку и в России, и в Америке. Тем не менее, если наглость берет города, Эммануэлю Макрону, возможно, удастся создать некое подобие отношений между Москвой и Вашингтоном, и на том ему будет большое спасибо", — сказал он.
Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, во время которого лидеры обсудили ситуацию в Сирии после ударов западных стран по региону.
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