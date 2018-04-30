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Политолог Сергей Марков: Израиль не может оказать большого влияния на ситуацию в Сирии
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Политолог Сергей Марков: Израиль не может оказать большого влияния на ситуацию в Сирии 

Вечерняя Москва 27 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В ночь на понедельник, 30 апреля, территория Сирии вновь подверглась военному удару.
Директор института политических исследований, политолог Сергей Марков прокомментировал "Вечерней Москве" эту ситуацию.
— Сейчас в Сирии идет корректировка политического влияния и решается вопрос: какие силы будут наиболее влиятельны. Поэтому каждая сторона пытается обойти другую, — отметил политолог.
По его мнению, Израиль очень обеспокоен, что на данный момент влияние оказывает Иран, поэтому и наносит удары.
— Однако сам Израиль не может оказать большого влияния на ситуацию в Сирии, — добавил эксперт.
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