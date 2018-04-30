Политолог Сергей Марков: Израиль не может оказать большого влияния на ситуацию в Сирии

В ночь на понедельник, 30 апреля, территория Сирии вновь подверглась военному удару.

— Сейчас в Сирии идет корректировка политического влияния и решается вопрос: какие силы будут наиболее влиятельны. Поэтому каждая сторона пытается обойти другую, — отметил политолог.

По его мнению, Израиль очень обеспокоен, что на данный момент влияние оказывает Иран , поэтому и наносит удары.

— Однако сам Израиль не может оказать большого влияния на ситуацию в Сирии, — добавил эксперт.

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