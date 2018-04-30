В Госдуме рассказали о «дубинке» в руках Порошенко

В комментарии RT Затулин отметил, что шаг этот связан с законом о реинтеграции Донбасса, который на деле является «законом о репрессивных мерах, военном положении, о переходе от антитеррористической к военной операции».

«Самое главное — о переходе всех рычагов управления в руки Порошенко не только в Донбассе, но и на территории всей Украины», — заметил депутат.

Он отметил, что украинский президент получил полномочия на использование военной силы «практически без всяких конституционных гарантий, пресекая любые протесты».

На его взгляд, Порошенко может использовать недовольство народа как повод «для военных мер и репрессий», а также для отмены выборов. «Это дубинка в руках Порошенко», — подчеркивает Затулин.

Порошенко в понедельник, 30 апреля, официально объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и начале операции объединенных сил.