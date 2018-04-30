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Эксперт об ударе по Сирии: Амбиции маленьких государств, стремящихся приблизиться к политическим гигантам, очень велики
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Эксперт об ударе по Сирии: Амбиции маленьких государств, стремящихся приблизиться к политическим гигантам, очень велики 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Военный эксперт, майор в отставке Александр Андреев прокомментировал "Вечерней Москве" еще один удар по Сирии, который был нанесен в ночь на 30 апреля.
По словам Андреева, каждое крупное государство, имеющее на вооружении большую армию и огромное количество вооружения, стремится к военному влиянию.
-Но амбиции маленьких государств, стремящихся приблизиться к политическим гигантам, более велики. Поэтому Израиль в данной ситуации хочет повлиять на политическую обстановку в мире, показывая свою мощь — тем более они пользуются поддержкой Соединенных Штатов Америки, — подчеркнул он.
Эксперт также отметил, что при этом Израиль не признает официально свои авиаудары, чтобы не спровоцировать противостояние других крупных военных держав, какой является и Россия.
— В данной ситуации всем военным державам стоит быть очень внимательными и осторожными — ведь применение оружия никогда не приводило к положительному эффекту: всегда гибнут люди, мирное население. И Россия, на мой взгляд правильно делает, что созывает экстренное совещание Совета Безопасности ООН по поводу авиаударов в Сирии. Вопрос в другом: чтобы все участники Организации Объединённых Наций адекватно подошли к решению этого вопроса и нашли достойный выход из сложившейся ситуации, — заключил майор в отставке.
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