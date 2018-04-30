Иерусалим, 30 апреля /Синьхуа/ — Государственный секретарь США Майкл Помпео, прибывший с визитом в Израиль, заявил в воскресенье в Тель-Авиве, что США рассчитывают на тесное сотрудничество во многих областях с таким мощным партнером, как Израиль, для сдерживания Ирана.
М. Помпео провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он отметил, что у США имеется комплексная стратегия по ряду вопросов, связанных с Ираном. Вашингтон старается противодействовать не только ядерной программе, но и таким неядерным угрозам со стороны Тегерана, как ракетные системы, поддержка ливанского движения "Хезболлах" и йеменских хоуситов и вмешательство в ситуацию в Сирии.
После переговоров М. Помпео отбыл с визитом в Иорданию. —0—