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США будут тесно сотрудничать с Израилем для сдерживания Ирана — М. Помпео
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США будут тесно сотрудничать с Израилем для сдерживания Ирана — М. Помпео 

ИА Синьхуа 11 минут назад
Иерусалим, 30 апреля /Синьхуа/ — Государственный секретарь США Майкл Помпео, прибывший с визитом в Израиль, заявил в воскресенье в Тель-Авиве, что США рассчитывают на тесное сотрудничество во многих областях с таким мощным партнером, как Израиль, для сдерживания Ирана.
М. Помпео провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он отметил, что у США имеется комплексная стратегия по ряду вопросов, связанных с Ираном. Вашингтон старается противодействовать не только ядерной программе, но и таким неядерным угрозам со стороны Тегерана, как ракетные системы, поддержка ливанского движения "Хезболлах" и йеменских хоуситов и вмешательство в ситуацию в Сирии.
После переговоров М. Помпео отбыл с визитом в Иорданию. —0—
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