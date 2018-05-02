СМИ: глава МИД Китая отправился с визитом в КНДР 

ТОКИО, 2 мая. /ТАСС/. Член Госсовета КНР, министр иностранных дел страны Ван И в среду вылетел из Пекина в Пхеньян. Об этом сообщило агентство Kyodo.
В ходе двухдневной поездки министр проведет встречу со своим коллегой из КНДР Ли Ён Хо. Как ожидается, стороны обсудят итоги состоявшегося в конце апреля межкорейского саммита, а также ситуацию на Корейском полуострове в преддверии переговоров на высшем уровне между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.
Также Ли Ён Хо и Ван И, вероятно, затронут тему двусторонних отношений, которые охладели на фоне ужесточения экономических санкций против КНДР со стороны Китая в соответствии с принятыми резолюциями Совета Безопасности ООН.