В Москве политические партии отметят Первомай

Российские партии отметят Первомай или, на новый манер, Праздник весны и труда уже привычным способом: политики примут участие в массовых акциях в Москве , например, "Единая Россия" традиционно присоединится к шествию профсоюзов, а другие партии проведут первомайские мероприятия в столице каждая по своему плану и маршруту.

Чей? Профсоюзный

Каждый год 1 мая представители "Единой России" принимают участие в шествиях и митингах совместно с Федерацией независимых профсоюзов России — праздничные мероприятия, посвященные Празднику весны и труда, в этот день пройдут и в Москве, и в других регионах страны.

Среди лозунгов, с которыми планируют прошествовать единороссы, будут традиционные призывы — за новые рабочие места, справедливость и социальную поддержку, но есть в их числе рифмованные острополитические и остросоциальные: "Не страшны санкции пока в единстве нация" или "Молодым — работу! Пожилым — заботу!".

Лозунги ЕР напомнят участникам первомайских акций и о том, что "Будущее страны зависит от каждого", а "Россия — страна возможностей".

Красная Москва

Коммунистическая партия Российской Федерации как всегда отметит Первомай с размахом: демонстрации и митинги в честь Дня международной солидарности трудящихся пройдут по всей России. В Москве, например, КПРФ пойдет плечом к плечу с движением в поддержку армии, Союзом советских офицеров, всероссийским женским движением "Надежда России", Союзом коммунистический молодежи и некоторыми другими левыми.

Коммунисты начнут шествие по столице от Калужской площади с построением колонны по улице Большая Якиманка до 1-го Спасо-Наливковского переулка, а митинг состоится на Театральном проезде.

В праздновании Первомая традиционно примут участие лидер компартии Геннадий Зюганов , руководители фракции КПРФ в Госдуме , представители депутатского корпуса, руководители различных общественных объединений. В партии ожидают, что все мероприятия пройдут достаточно массово, в столице, например, рассчитывают минимум на несколько тысяч участников.

Марксизм-ленинизм

Как всегда в пику КПРФ выступят "Коммунисты России": в Москве они примут участие в объединенном первомайском марше левых сил, сообщили в пресс-службе этой партии, обратив внимание на то, что "акция проводится целым рядом левых движений, альтернативных думской компартии".

Сбор колонн будет проходить на углу улицы Заморенова, а завершающий шествие митинг состоится на площади у метро "Улица 1905 года". Партийную колонну "Коммунистов России" возглавит председатель ЦК партии Максим Сурайкин

Грядет 200-летие со дня рождения Карла Маркса , и именно его портреты, наряду с портретами Владимира Ленина и Иосифа Сталина, "будут украшать наши колонны", предупредил политик. Кроме того, партия собирается провести свои первомайские акции еще в семи десятках регионов страны.

Напутствия дачникам

"Справедливая Россия" в этот день проведет маевку в столичном парке "Красная Пресня" — будут мастер-классы и матч по мини-футболу, отметили в пресс-службе партии.

Тех, кто в прямом смысле работает на земле, может привлечь на маевку и еще одна идея от СР: главный редактор газеты "Ваши 6 соток" Андрей Туманов проведет консультации для дачников, а желающие потрудиться на своих участках получат семена и посадочный материал.

Все те же, все там же

Либерал-демократы , не изменяя себе, который год подряд назначают одно и то же место встречи: и на этот раз свой праздничный первомайский партийный митинг ЛДПР проведет в Москве на Пушкинской площади.

Ежегодно в мероприятии принимают участие члены и сторонники партии, жители и гости столицы, всякий раз митинг собирает не менее 1,5 тысяч человек, отметили в партии.