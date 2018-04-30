Глава МИД Эстонии рассказал, как противостоять России

По словам эстонского дипломата, с российским президентом Владиммиром Путиным надо разговаривать с «позиции силы, единства и решимости».

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в интервью Sydney Morning Herald уверен, что выстраивать отношения с Россией надо с позиции силы.

«Когда вы говорите с таким лидером (президентом РФ Владимиром Путиным — прим. ред.), а, очевидно, нам необходимо говорить с Россией, нужно делать это с позиции силы, единства и решимости», — считает глава эстонского внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавил, что «любой признак колебания растолкуется Кремлем как слабость, которой следует воспользоваться».

Глава МИД Эстонии также обвинил Россию в том, что она якобы вовлечена в «военную операцию против Украины ». По мнению министра, которое не имеет под собой оснований, Москва якобы «использует армию для достижения своих политических целей без особых колебаний».