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Глава МИД Эстонии рассказал, как противостоять России
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Глава МИД Эстонии рассказал, как противостоять России 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам эстонского дипломата, с российским президентом Владиммиром Путиным надо разговаривать с «позиции силы, единства и решимости».
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в интервью Sydney Morning Herald уверен, что выстраивать отношения с Россией надо с позиции силы.
«Когда вы говорите с таким лидером (президентом РФ Владимиром Путиным — прим. ред.), а, очевидно, нам необходимо говорить с Россией, нужно делать это с позиции силы, единства и решимости», — считает глава эстонского внешнеполитического ведомства.
Дипломат добавил, что «любой признак колебания растолкуется Кремлем как слабость, которой следует воспользоваться».
Глава МИД Эстонии также обвинил Россию в том, что она якобы вовлечена в «военную операцию против Украины». По мнению министра, которое не имеет под собой оснований, Москва якобы «использует армию для достижения своих политических целей без особых колебаний».
Министр также заявил, что Москва напрасно воспринимает учения НАТО у российских границ, как провокацию, поскольку действия альянса не приводят к эскалации и направлены на т, чтобы сохранить мир.
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