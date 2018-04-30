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Путин поздравил российских пожарных
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Путин поздравил российских пожарных 

Деловая газета «Взгляд» 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава российского государства Владимир Путин поздравил пожарных России с профессиональным праздником.
Поздравление с Днем пожарной охраны зачитал глава МЧС России Владимир Пучков, передает ТАСС.
В поздравлении Путин подчеркнул, что от работы пожарных «зависят жизнь и здоровье людей, сохранность материальных объектов и ценностей». Он отметил важность повышения «эффективности всех звеньев противопожарной службы», а также внедрения «новейших спасательных технологий и систем предупреждения».
Путин призвал опираться в укреплении кадров «на лучшие традиции, заложенные ветеранами». По его словам, нужно развивать добровольную пожарную охрану и волонтерские проекты.
Кроме того, следует воспитывать у населения чувство ответственности за собственную безопасность, заявил Путин.
Он отметил, что от пожарных требуется быть отважными, мужественными, готовыми «в самых сложных обстоятельствах уверенно противостоять огненной стихии», работать «четко, слаженно, профессионально».
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