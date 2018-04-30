Путин поздравил российских пожарных

В поздравлении Путин подчеркнул, что от работы пожарных «зависят жизнь и здоровье людей, сохранность материальных объектов и ценностей». Он отметил важность повышения «эффективности всех звеньев противопожарной службы», а также внедрения «новейших спасательных технологий и систем предупреждения».

Путин призвал опираться в укреплении кадров «на лучшие традиции, заложенные ветеранами». По его словам, нужно развивать добровольную пожарную охрану и волонтерские проекты.

Кроме того, следует воспитывать у населения чувство ответственности за собственную безопасность, заявил Путин.

Он отметил, что от пожарных требуется быть отважными, мужественными, готовыми «в самых сложных обстоятельствах уверенно противостоять огненной стихии», работать «четко, слаженно, профессионально».