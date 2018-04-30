Путин сообщил о позиции РФ по сделке с Ираном в беседе с Нетаньяху 

Позиция России относительно Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе остается неизменной — этот договор должен строго соблюдаться всеми заинтересованными сторонами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Ранее в понедельник Нетаньяху заявил о том, что у Израиля есть доказательства наличия у Ирана наработок в военно-ядерной сфере, которые исламская республика может использовать в будущем. Это вызвало резкую реакцию в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию вокруг ядерной программы Ирана неприемлемой.
Вскоре после этого Нетаньяху созвонился с Путиным, с которым обсудил аспекты ядерной сделки с учетом своих последних заявлений.
"Владимир Путин подтвердил позицию России — План, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами", — отмечает пресс-служба Кремля.
Кроме того, Путин и Нетаньяху обменялись мнениями о положении дел в ближневосточном регионе в целом, в том числе в Сирии, и условились о дальнейших личных контактах.
Напомним, Международное агентство по атомной энергии и все члены «шестерки» за исключением Соединенных Штатов настаивают, что Тегеран последовательно выполняет все условия многостороннего соглашения и предоставляет экспертам допуск на все свои объекты.